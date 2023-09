新型コロナ治療で目が青色に変わる事例が報告されている

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の治療中に目が青色に変わった」という事例が複数件報告されています。目が青色に変色した2件の事例では抗ウイルス薬「ファビピラビル(アビガン)」が使われていたほか、ファビピラビルの投与後に爪や髪の毛が蛍光を示した事例も報告されていますが、体の一部が変色する詳細な原因は明らかになっていません。 Infant's dark-brown eyes suddenly turn indigo blue after COVID-19 antiviral treatment. But why? | Live Science https://www.livescience.com/health/medicine-drugs/infants-dark-brown-eyes-suddenly-turn-indigo-blue-after-covid-19-antiviral-treatment-but-why ◆目が青色に変色した事例その1 「ファビピラビル投与後に目が青く変色した最初の事例」として報告されているのが、 2021年12月にインドで発生した事例 です。目が青く変色したのは、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に感染した20歳の男性で、男性はSARS-CoV-2陽性と診断された後に「ビタミンC」「亜鉛」「ビタミンA」「ビタミンD」「イベルメクチン」を2日間投与されたものの、症状が改善しなかったとのこと。そこで、ファビピラビルの投与に切り替えた結果、ファビピラビル投与開始から2日目に目が青色に変色しました。

