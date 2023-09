味はそのままに高たんぱく質と糖質30％オフでヘルシーになった「日清のどん兵衛PRO 高たんぱく＆低糖質 きつねうどん」試食レビュー

・関連記事

CoCo壱番屋に隠し味のケチャップが効いた「ハヤシライス」が登場したので食べてみた - GIGAZINE



ココナッツミルクの甘い香りとショウガのじんわりホットな辛さを楽しめるカレーハウスCoCo壱番屋「マッサマンスパイスカレー」試食レビュー - GIGAZINE



日清カップヌードルの「担担」が登場、カシューナッツや花椒が入った超本格的仕上がりの「カップヌードル 坦坦」を食べてみた - GIGAZINE



チキンフィレや和風チキンカツを半熟卵が包み込むKFC「とろ~り月見チーズフィレバーガー」や「とろ~り月見ツイスター」など全4種を食べてきた - GIGAZINE



タルタルソースのまろやかクリーミーな味わいがパティの肉々しさを包み込むバーガーキングの「タルタル・シュリンプワッパー」を食べてきた - GIGAZINE

2023年09月04日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.