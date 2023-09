「興味はあるけど検索したことはない製品」の広告を表示する行動ターゲティング広告の仕組みとEUによる規制とは？

特定の物やサービスに興味を持っている時に、まさにその興味の対象に関連する広告がアプリやブラウザに表示されたという経験がある人は多いはず。こうしたユーザーを狙いすましたような広告は「行動ターゲティング広告」と呼ばれており、近年ではEUを中心に行動ターゲティング広告を規制する動きが広まりつつあります。 Yelp のグループプロダクトマネージャーを務めるViggy Balagopalakrishnan氏は行動ターゲティング広告とコンテキスト広告の相違点をまとめつつ、行動ターゲティング広告を規制するEUの方針について解説しています。 The EU's war on behavioral advertising https://thisisunpacked.substack.com/p/the-eu-war-on-behavioral-advertising ◆行動ターゲティング広告とは? インターネット上の広告には多様な種類がありますが、中でも「コンテキスト広告」と「行動ターゲティング広告」はユーザーが好む製品の広告を表示しやすいことから広く用いられています。 コンテキスト広告は「ユーザーが閲覧しているページ」や「ユーザーが検索した語句」をもとに関連する広告を表示する仕組みです。例えば、Googleで「シャンプー」と検索した際に検索結果一覧に表示される「シャンプーの広告」などがコンテキスト広告です。一方で、行動ターゲティング広告はユーザーの行動履歴をもとに「ユーザーが好みそうな広告」を表示する仕組みです。例えば行動履歴から「在宅ワークに興味がある」と判断されたユーザーにはオフィスチェアの広告が表示されたりモニターの広告が表示されたりします。 ◆行動履歴を収集する仕組み「サードパーティーCookie」とは? 行動ターゲティング広告を用いる広告提供者は「サードパーティーCookie」を用いることで複数のサイトをまたいで行動履歴を追跡できます。サードパーティーCookieは各サイトの管理者ではなく第三者が発行するCookieで、ユーザーが複数のサイトを閲覧すると同一のサードパーティーCookieに行動履歴が保存されます。 広告の提供者はサードパーティーCookieを用いることで、「サイトAで『在宅ワークに関するページ』を閲覧し、サイトBで『オフィスチェアに関するページ』を閲覧したユーザー」を「在宅ワークとオフィスチェアに興味があるユーザー」と認識し、在宅ワークやオフィスチェアに関する広告を表示できます。さらに、「在宅ワークとオフィスチェアに興味がるという」情報から「モニターにも興味があるはず」と推測してモニターに関する広告を表示することも可能。このため、「始めて閲覧するサイトなのに、自分好みの広告が表示された」「興味はあるけど検索したことのない製品に関する広告が表示された」といった現象が発生するわけです。

2023年09月03日 22時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

