2023年09月01日 10時37分 ネットサービス

X(旧Twitter)に電話番号不要の音声&ビデオ通話機能を追加予定とイーロン・マスクが明かす



Twitterを買収してXに改名したイーロン・マスク氏が、Xに音声およびビデオ通話機能を追加予定であることを明かしました。



2023年8月31日、マスク氏は自身のXアカウントでXに音声およびビデオ通話機能を追加であることを明かしました。マスク氏によると、この通話機能はiOS・Android・Mac・PCで動作し、電話番号なしで利用可能となるとのこと。



Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique. — Elon Musk (@elonmusk)



この通話機能について、ユーザーから「暗号化されていますか?」という質問が送られてきたところ、マスク氏は「初めはそうではないものの、暗号化のオンオフを動的に切り替えられる機能を追加する予定です。暗号化には若干のタイムラグがあります。ただし、ほとんどのユーザーの場合、暗号化は重要ではなく、通話品質の方を優先します」と回答しており、暗号化の有効/無効をユーザーが任意で切り替えられるようになる予定であると明かしました。



Not at first, but we will add the ability to turn encryption on or off dynamically.



There is necessarily a slight lag for encryption. Most of the time, encryption isn’t important and quality of call is better. — Elon Musk (@elonmusk)



なお、Xが通話機能を追加する予定であると発表したのはマスク氏が初めてではありません。Xのリンダ・ヤッカリーノCEOは2023年8月初頭に行われたCNBCのインタビューで、「すぐにプラットフォーム(X)上の誰にでも自分の電話番号を教えることなくビデオチャット通話ができるようになるでしょう」と、Xにビデオ通話機能を追加予定であることを明かしていました。



また、Xでデザイナーとして働くポストするAndrea Conway氏はXで追加予定の音声・ビデオ通話機能のコンセプトデザインを公開しています。これによると、Xのダイレクトメッセージ(DM)の右上に通話アイコンが追加され、ここから音声通話およびビデオ通話が行えるようになる模様。



ring ring pic.twitter.com/1WemXRhFZf — Andrea Conway (@ehikian)