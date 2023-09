アルツハイマー病の兆候を睡眠中に自宅で着用可のヘッドバンドで検出する方法が開発される

'A Fitness Tracker for Brain Health': Headband Seeks Early Signs of Alzheimer’s During Sleep https://news.cuanschutz.edu/news-stories/a-fitness-tracker-for-brain-health-how-a-headband-can-identify-early-signs-of-alzheimers-disease-in-your-sleep

認知障害を引き起こすアルツハイマー病の完全な治療法は確立されていないため、発症リスクを早期に特定し、準備や緩和策を講じることが重要になります。コロラド大学・マイアミ大学・ワシントン大学の研究チームが、簡単に装着できるヘッドバンド型の脳波計を使って脳波パターンを監視し、アルツハイマー病の認知障害の初期症状を発見する方法を開発しました。 Mapping sleep's oscillatory events as a biomarker of Alzheimer's disease - Pulver - Alzheimer's & Dementia - Wiley Online Library https://doi.org/10.1002/alz.13420

・関連記事

アルツハイマー病の原因に関連する重要論文に画像捏造の可能性 - GIGAZINE



勃起不全の治療薬「バイアグラ」がアルツハイマー病のリスクを3分の1にすることが判明 - GIGAZINE



規制当局の承認を受けた「アルツハイマー治療薬」に研究者から非難の声、「脳腫脹のリスクが非常に高い」 - GIGAZINE



「若年性アルツハイマーになりやすい一族なのに70代まで発症しなかった女性」から新たな治療法が見つかる可能性 - GIGAZINE

2023年09月01日 23時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.