創作をより素晴らしいものにする「改訂の技術」に関する3つのポイント

キャラクターをよく理解できなかったという「La Niña」の反省を生かし、「My Name Is Iris」では、キャラクターを反応させる一連の出来事が発生しますが、それらは全てキャラクターの感情や願いが引き起こしたものとなっています。スカイホース氏は「キャラクターの願望は、作品全体を通してそのキャラクター自身に行動を強いることになります。明確な願望は行動に等しいものです」とまとめています。 改訂する際に注意すべき2つ目のポイントは、キャラクターの行動や言動、何を感じているかを説明するために、「決まり文句を使っていないかチェックする」ことです。スカイホース氏は「自分の仕事に対する見方を変えることが、仕事における最も重要なことです」と語っていますが、使い古されたパターンや決まり切った文句を使用してしまうと、視点が固まって柔軟に変化することが難しくなります。決まり文句や定形表現を用いずに描写することで、その描写で良いのか検討しながら改訂していくことができます。

創作をする上で重要なプロセスとして、仕上がった後に推敲(すいこう)して作品を練り直すことが大事になってきます。誤字脱字といった誤記の訂正から、物語の展開や設定が本当にこれでいいのかといったことまで、作品を素晴らしいものに改訂していくための重要なポイントを、インディアナ大学ブルーミントン校で英語とクリエイティブライティングの講座を行っている作家のブランド・スカイホース氏が解説しています。 Brando Skyhorse on the Fantastic Art of Revision ‹ Literary Hub https://lithub.com/brando-skyhorse-on-the-fantastic-art-of-revision/

2023年08月31日 09時35分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

