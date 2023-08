2023年08月30日 13時34分 ソフトウェア

「仕事のメールを一瞬で生成する機能」や「プレゼン用の画像を生成する機能」を備えたAIサービス群「Duet AI」がGoogle Workspaceに搭載される



Googleは文章生成AIやコード生成AIなどからなるAIサービス群「Duet AI」を開発しています。新たに、「Googleドキュメントで文書のひな形を生成」「Googleスプレッドシートのデータを自動整理」といった機能を備えたGoogle Workspace向けDuet AIの一般提供開始が発表されました。



Duet AIはGoogle WorkspaceやGoogle Cloudなどで利用できる作業補助AIの総称です。GoogleはGoogle Workspace向けDuet AIの開発を2023年5月に発表しており、2023年8月30日に複数の機能を一般公開しました。一般公開された主な機能は以下の通り。



◆Googleドキュメントで文章のひな形を生成

Googleドキュメントで作成したい文章の内容を自然言語で指示すると、AIが文章のひな形を生成してくれます。例えば、「顧客への提案文、カスタム製造サービス、数量に応じた割引き、カレンダーイベントを含む」という文章を入力して「Create」をクリック。





すると、AIがひな形を生成してくれます。この状態で「Insert」をクリックするとGoogleドキュメントの文書ファイルに生成した文章が挿入されます。





挿入結果はこんな感じ。あとは、一部分を書き換えるだけで文章が完成します。





◆Gmailでメールの草案を作成

GmailにもAI機能が組み込まれており、作成したいメールの内容を入力するだけで草案を作成できます。例えば、「○○を招待して大気センサーについての会議を開く。来週木曜日の午後2時」と入力してから「Create」をクリック。





すると、メール草案が表示されます。「Insert」をクリック。





これで、メールの草案を作成できました。





◆Googleスライドでスライドに挿入する画像を生成

Googleスライドには画像生成AIが追加されました。画像生成画面を開いて「大気センサー。背景は夕暮れの雪景色」と入力し、「Create」をクリック。





指示通りの画像が生成されました。





「実写」「イラスト」などスタイルの指定も可能です。





実写風画像の生成結果はこんな感じ。





これで、好みの画像をスライドに追加できました。





◆Googleスプレッドシートで表の自動生成

Googleスプレッドシートでは作成したい表の説明を入力するだけで表を作成できます。例えば、「セッションの説明とステータスを含む会議のアジェンダ」と入力して「Create」をクリック。





アジェンダをサクッと作成できました。





◆Google Meetで議事録作成

Duet AIはGoogle Meetにも統合されており、ビデオ会議の議事録を作成したり、要約を作成したりできます。さらに、18言語の字幕を付与することも可能です。



◆Google ChatでDuet AIと会話

Google Chatでは、Duet AIに会話形式で指示を与えられます。与えられる指示は「Google Chatでの会話の要約」や「メッセージの検索」など多岐に渡ります。





Google Workspace向けDuet AIは、記事作成時点では英語版だけが公開されており、以下のリンク先からトライアルの参加申請が可能です。



Duet AI GA Contact Sales Form

https://inthecloud.withgoogle.com/duet-ai-ga-contact-sales-form/register.html





なお、Googleは「コードのリファクタリング」「データの可視化」といった機能を備えたGoogle Cloud向けDuet AIのプレビュー版も公開しています。Google Cloud向けDuet AIの詳細は以下のリンク先でまとめています。



