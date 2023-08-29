Lenovoの携帯ゲーム端末「Legion Go」の価格・スペック・発売時期がリーク、「Steam Deck」や「ROG Ally」の対抗馬となるか
Lenovoは携帯型ゲーミングPC「Legion Go」を開発中であるとウワサされています。新たに、海外メディアのWindows ReportがLegion Goの価格やスペックなどのリーク情報を公開しました。
Exclusive: €799 Legion Go boasts QHD+ screen & blazing specs
https://windowsreport.com/legion-go-price-specs-release-date/
Lenovo Legion Go handheld PC leak reveals October release window and QHD screen for $799 | TechSpot
https://www.techspot.com/news/99943-lenovo-legion-go-handheld-pc-leak-reveals-october.html
Windows Reportが匿名の人物から受け取った9ページ分の未公開プレスリリースによると、Legion Goはうわさ通りコントローラー着脱型の携帯ゲーム端末で、Windows 11搭載、QHD+(2560×1600)ディスプレイ採用、プロセッサはAMD Ryzen Z1 Extreme、メモリは16GB 7500Mhz LPDDR5X、ストレージは256GB／512GB／1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2242で、Steam DeckやROG Allyを超える性能を持って登場する予定だとのこと。
具体的なスペックは以下の通りです。
|寸法
|コントローラー非装着時：長さ210mm×高さ131mm×厚さ20mm／コントローラー非装着時：長さ299mm×高さ131mm×厚さ41mm
|重量
|コントローラー非装着時：640g／コントローラー装着時：854g
|色
|シャドウブラック
|ディスプレイ
|8.8インチ／QHD+(2560×1600)／IPS／16：10／10点タッチ／144Hz／97％ DCI-P3／500ニト
|タッチパッド
|マルチフィンガー
|プロセッサ
|AMD Ryzen Z1 Extreme with AMD RDNA Graphics
|メモリ
|16GB 7500Mhz LPDDR5X オンボード
|ストレージ
|256GB／512GB／1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2242
|OS
|Windows 11 Home
|バッテリー
|本体：2セル 49.2Wh／コントローラー：900mAh
|電源
|USB Type-C 65W、ACアダプター(20V・3.25A)／100～240V
|ポート
|(天面)3.5mm コンボジャック×1、USB Type-C (USB 4.0、DisplayPort 1.4、Power Delivery 3.0)×1、microSDカードスロット×1／(底面)USB Type-C(USB 4.0、DisplayPort 1.4、Power Delivery 3.0)×1
|入力とハプティクス
|入力：ABXYボタン、十字キー、ホールセンサー・ジョイスティック、LRボタン、LRトリガー、ビューボタン、メニューボタン、トラックパッド、グリップボタン×6、マウスホイール、マウスセンサー、コントローラー取り外しボタンボタン／ハプティクス：HD ハプティクス／ジャイロ：6軸 IMU
|オーディオ
|2Wスピーカー2基 デュアルアレイ・ニアフィールドマイク
|接続性
|Wi-Fi 6E(802.11 ax)／Bluetooth 5.2
|ソフトウェア
|Xbox Game Pass Ultimate 3カ月分のメンバーシップ
携帯ゲーム端末につきまとうバッテリー持続性という問題ですが、Steam Deck、ROG Allyともに40Whのところ、Legion Goは49Whとやや多め。65W・PDでの急速充電も備えているため、Windows Reportは「ゲームセッションに大きな影響を与えることはない」と評価しています。
Legion Goの価格は799ドル(約11万7000円)となる予定。発売時期は2023年10月で、9月1日から開催される予定の国際コンシューマ・エレクトロニクス展(IFA)にて詳細が発表されるとのことです。
さらに、LenovoはLegion Goにも接続できるARグラス(499ドル：約7万3000円)を同時期に発売するとのうわさもあります。
Lenovo's got Legion-branded smart glasses to launch alongside the Go handheld. pic.twitter.com/Q9YeLDhRDg— Evan Blass (@evleaks)
Windows Reportが手にしたリリースにはゲーミングイヤホンの情報も含まれていたとのことで、これらの情報が真実なのか、Lenovoの公式発表が待たれます。
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