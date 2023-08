WordPressが100年にわたりデータやドメインを守っていく新プランを発表

Introducing the 100-Year Plan: Secure Your Online Legacy for a Century – WordPress.com News https://wordpress.com/blog/2023/08/25/introducing-the-100-year-plan/ ドメインは最も価値のあるデジタル資産であるということで、100年プランでは、まるまる1世紀にわたってドメインの保護機能が提供されます。

コンテンツ管理システム(CMS)として知られる WordPress が、「究極のセキュリティと永続性を求める人向け」として、新たに「 100年プラン 」を発表しました。その名前の通り、100年にわたってデジタルコンテンツを守っていってくれるプランだとのことです。 The 100-Year Plan on WordPress.com https://wordpress.com/100-year/

2023年08月28日 12時13分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

