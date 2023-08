IBMが非圧縮時容量50TBの磁気テープドライブ「TS1170」を発表

50TB IBM tape drive more than doubles LTO-9 capacity – Blocks and Files https://blocksandfiles.com/2023/08/23/50tb-ibm-tape/ TS1170は50TBのJFメディア・カートリッジをサポートし、3:1圧縮により150TBの圧縮容量を実現。データ転送速度は400MB/sです。

IBM introduces enterprise magnetic tape drive that holds 50TB per cartridge | TechSpot https://www.techspot.com/news/99928-ibm-introduces-enterprise-magnetic-tape-drive-holds-50tb.html

2023年08月28日

