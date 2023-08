青軸や赤軸などメカニカルキーボードのスイッチを製造するCherryが1億回打鍵できる次世代スイッチ「MX2A」シリーズを発表

・関連記事

ロジクールの薄型&高機能でフルサイズのハイエンドワイヤレスキーボード「MX KEYS S」フォトレビュー - GIGAZINE



ロジクールの高機能ワイヤレスキーボード「MX KEYS S」セットアップレビュー、ボタン一発で複雑な操作ができ作業効率大幅アップ「Smart Actions」にも対応 - GIGAZINE



1キーで3端末との接続を切り替えられテンキーなしでコンパクトなワイヤレスメカニカルキーボード「SIGNATURE K855」レビュー - GIGAZINE



カタカタという音としっかりしたタッチが気持ちいいロジクールのワイヤレスメカニカルキーボード「MX Mechanical」と高機能ワイヤレスマウス「MX Master 3S」レビュー - GIGAZINE



テンキーレスで超コンパクトになった70%サイズのワイヤレスキーボード「ロジクール MX Keys Mini」レビュー - GIGAZINE



2023年08月28日 12時35分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.