iPhone 15はパーツの供給不足で生産台数が減少すると複数のアナリストが予測

2023年秋に登場すると目されているAppleの新型iPhoneである「iPhone 15」シリーズについて、複数のアナリストが「パーツの供給不足により生産台数が当初の予測よりも減少する」としています。 iPhone 15 production cut by 11 million units over supply snags – analyst – 9to5Mac https://9to5mac.com/2023/08/25/iphone-15-production-slash/

・関連記事

「iPhone 15 Pro」と「iPhone 15 Pro Max」に「アクションボタン」が搭載される可能性 - GIGAZINE



iPhone 15 Proに搭載されるA17 BionicチップはGPUのコア数増加もRAMは6GBのままとのリーク情報 - GIGAZINE



iPhone 15シリーズの発表&発売時期やAppleが開発中のM3搭載Macの詳細などが明らかに - GIGAZINE



iPhone 15ではUSB-CポートとSIMカードスロットが統合される可能性 - GIGAZINE



2023年08月26日 19時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.