乗客を飛行機から降ろす時間を半分に短縮できるという「Fill&Flush」とは?



飛行機から乗客を降ろす時は、前から順番に降ろすのが一般的です。しかし、降りる乗客は荷物を棚から下ろす作業を行うので、乗客の流れが悪くなり、時間がかかってしまいます。この問題を解決するための方法として、ソフトウェア・エンジニアのジョゼフ・コムズ氏が「Fill&Flush(埋めて流す)」という方法を提唱し、そのシミュレーションを公開しています。



コムズ氏の提唱する「Fill&Flush」は「Fill(埋める)フェース」「Flush(流す)フェーズ」「Wave(波)フェーズ」の3段階で構成されています。



「Fillフェーズ」では、客室乗務員が機内アナウンスで「通路に最も近い乗客」に立って通路を埋めるように指示します。次に通路の客が頭上あるいは座席下にある荷物を回収します。他の乗客は席に座ったまま。通路にいる乗客全員が荷物を回収したら「Flushフェーズ」に移行し、乗客は一斉に飛行機から降ります。そして、最後に立っている人が飛行機を降りたら、「通路に近い乗客」が通路に立ちます。「Waveフェーズ」はFlushフェーズから再びFillフェーズに移行する段階で、結果的にFillフェーズとFlushフェーズを繰り返します。





以下のページで「Fill&Flush」のシミュレーションを試すことが可能です。



Rows(席の行数)・Columns(席の列数)・Average Walk Speed(乗客の歩くスピード)・Average Row Height(席の前後間隔)を設定し、「Run Simulation」をクリックします。





すると、ボタンの下に機内の様子を再現したアニメーションが再生されます。左側が従来の降機プロセス、右側が「Fill&Flush」のシミュレーションです。





まずはCの列の乗客が通路に立って頭上の棚から手荷物を取り出すのは同じです。





しかし、従来の降機プロセスでは、通路列の一番前にいた乗客が降機すると同じ行の客が通路に出て荷物を取り出し、降機します。一方、「Fill&Flush」では、通路に並んだC列の乗客が荷物を取り出し終わるまで待機し、全員が荷物を取り出したら一斉に降機します。





従来の降機プロセスは前から順番に飛行機を降りていきます。「Fill&Flush」はC列の乗客が降機したら、次はD列の乗客が一斉に通路に出るという流れ。





座席表の下には、降機済みの乗客数が表示されています。シミュレーションでは、「Fill&Flush」の方が同じ時間でより多くの乗客を降ろすことに成功しています。





「Fill&Flush」で全乗客が降機した段階で、従来の降機プロセスではまだ30人ほど残っている状況でした。





コムズ氏は、「Fill&Flush」を採用することで乗客の降機にかかる時間が約50%短縮できると主張し、「これは食料品店でレジを1つだけではなく複数に増やし、より多くの人に同時にサービスを提供できるようにするのと似ています。『Fill&Flush』によってより迅速かつ効率的な降機プロセスが実現します」と述べています。



一方で、コムズ氏は「乗客をどう教育するか」「高齢者にどう対応するか」「子ども連れや大人数のグループにどう対応するか」「ファーストクラスやビジネスクラスなど座席のクラスによる取扱い方法はどうするか」「乗客間でトラブルが起こった時にどう解決するか」などの問題が未解決であることを認めています。また、家族や友人などと一緒に飛行機を降りることを希望する場合は、「Fillフェーズ」をあえてスキップするか、他の乗客と交渉して順番の前後を調整することを提案しています。



また、ソーシャルニュースサイトのHackerNewsでも「このシミュレーションは人間の本質を完全に無視しています。飛行機から降りるのを待っている間に乗客がイライラすることもそうですし、コムズ氏はこの問題について何の研究も行っていません」「家族は普通縦列ではなく横一列に並んで座ることが問題です。混雑した空港で仲間といったんはぐれるのはあまり理想的ではありません」などの指摘がありました。さらに、「航空会社が収益を増やすために手荷物料金を追加し、機内持ち込みの手荷物が増えることで頭上の荷物棚がいっぱいになりました。この機内持ち込みの手荷物が、降機に時間がかかる原因になっています」と、乗客の降機プロセスではなくそもそも機内持ち込みのシステム自体が降機時間の増加につながっているという主張もありました。