チャットAI「ChatGPT」がロボット工学や保険契約など多様な用途で活用できる理由とは？

◆ChatGPT登場以前の言語モデルとの違い ChatGPTはOpenAIによって開発されたチャットAIで、「GPT-3.5」や「GPT-4」といった言語モデルをベースとしています。OpenAIはChatGPTを公開する2年以上前の2019年2月に言語モデル「GPT-2」を公開していましたが、GPT-3.5やGPT-4にはGPT-2とは大きく異なる点が存在します。 そもそもGPT-2などの言語モデルは「正しい文章」を生成する仕組みではなく、「入力の続きとなる可能性が高い文章」を生成するように開発されています。例えばGPT-2に「A famed novelist well-known for(~で有名な小説家)」という文章を入力すると、「A famed novelist well-known for its literary realism~(文学的なリアリズムで有名な小説家である著者は~)」といったように続きを自然な文章で生成してくれます。しかし、GPT-2による文章生成はランダム性の非常に高いものであり、ユーザーが意図した内容の文章を生成させることは困難でした。

ChatGPTは2022年11月の公開直後から急速に普及し、今晩のおかずから法律関連の相談まで多様な事柄に用いられている他、ChatGPTを活用して ゲームを開発 するなどの活用法も編み出されています。ChatGPTが一体どのようにして万能ツールとして機能しているのかについて、海外メディアのArs Technicaがまとめています。 How ChatGPT turned generative AI into an “anything tool” | Ars Technica https://arstechnica.com/ai/2023/08/how-chatgpt-turned-generative-ai-into-an-anything-tool/

2023年08月25日 06時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

