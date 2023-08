「アーマード・コアVI ファイアーズオブルビコン」のアセンブルで巨大メカを自由自在にカスタムしてみた

フロム・ソフトウェアの「アーマード・コア」シリーズを語る上で外せないのが、さまざまな武器や機体のパーツを換装して愛機を自由にカスタマイズし、見た目や性能をダイナミックに変化させる「アセンブル」という要素です。前回のチュートリアルの レビュー に引き続き、2023年8月25日(金)にリリースされた「 ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(アーマード・コアVI ファイアーズオブルビコン、以下:AC6) 」のアセンブルや機体テストを触って、画面いっぱいに表示されるパラメーターを見つつ最適な構成を取捨選択する楽しみを実体験してみました。 ARMORED CORE VI OFFICIAL SITE | アーマード・コア6 オフィシャルサイト https://www.armoredcore.net/index.html ACといえばメカカスタマイズということで、序盤をプレイしてある程度パーツをそろえてからアセンブルを試してみました。 「アーマード・コアVI ファイアーズオブルビコン」の機体組み立てはこんな感じ - YouTube ある程度ミッションを進めるとパーツショップが解禁され、パーツを新しく買うことが可能です。

2023年08月25日 19時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1l_ks

