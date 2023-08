頭で考えるだけでアバターから声を出せる技術が登場、脳卒中で話せなくなった女性が253個の電極とAIの力で声と表情を取り戻す

カリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究チームが脳に電極を埋め込んでコンピューターと接続することでアバターに思考内容を話させる技術を開発しました。アバターは表情を再現することも可能で、脳卒中の影響で話せなくなった女性が声と表情を取り戻すことに成功しています。 How Artificial Intelligence Gave a Paralyzed Woman Her Voice Back | UC San Francisco https://www.ucsf.edu/news/2023/08/425986/how-artificial-intelligence-gave-paralyzed-woman-her-voice-back カナダに住むアン氏は教師として働いていましたが、2005年に脳卒中で倒れた後、意識はあるのに筋肉を動かせない「 閉じ込め症候群 」を患ってしまいました。アン氏はリハビリによってわずかに体を動かしたり簡単な音を発話したりできるようにはなりましたが、機器に頼らずにコミュニケーションを取ることは困難な状態が続いています。このためアン氏は「目線でアルファベットを選択して文章を記すデバイス」を用いてコミュニケーションを取っているのですが、当該デバイスを用いた会話は1文章当たり数分もの時間がかかります。

2023年08月25日 14時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1o_hf

