汚れがほとんどこびりつかないトイレを3Dプリンターで制作することに成功

Nothing sticks: New silicon-infused 3D printed toilet bowl repels all https://techxplore.com/news/2023-08-silicon-infused-3d-toilet-bowl-repels.html 華中科技大学のYike Li氏らは、プラスチックと疎水性の砂粒を組み合わせ、そこにシリコンベースの油を注入した新素材を開発しました。新素材でできたトイレを、Li氏らは「abrasion-resistant super-slippery flush toilet:ARSFT(摩耗に強くとても滑りやすい水洗トイレ)」と名付けています。

トイレの便器は使っているとどうしてもどこかに汚れがこびりついてしまうものですが、中国・ 華中科技大学 の研究チームがよりよい便器を求めて素材を追求し、ついに、ほとんど何もくっつかずに流せてしまう便器を3Dプリンターで作ることに成功したと報告しています。 Abrasion‐Resistant and Enhanced Super‐Slippery Flush Toilets Fabricated by a Selective Laser Sintering 3D Printing Technology - Li - Advanced Engineering Materials - Wiley Online Library https://doi.org/10.1002/adem.202300703

・関連記事

「トイレのフタを開けたまま流してはいけない理由」が一発で分かるムービー - GIGAZINE



水洗トイレで水を流すと数万の液滴がまき散らされるという研究結果 - GIGAZINE



「女性より男性の方がトイレで過ごす時間が長い」との調査結果、一体なぜ男性は長時間トイレにこもるのか? - GIGAZINE



2023年08月25日 18時30分00秒 in メモ, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.