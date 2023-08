「史上最高の指導者(greatest leaders of all time)」でもレーニン、スターリン、ルーズベルト、ムッソリーニ、ヒトラー、毛沢東などの名前がガンジーやキング牧師などとともに列挙されてしまっています。

急速な進歩を続ける生成AIは、その精度や会話の自然さでしばしば人を驚かせますが、時には人間なら冗談でも言わないような失言でユーザーを閉口させることもあります。テクノロジー系メディアのTom's Hardwareが、Googleの対話型AIであるBardや、生成AIによる検索結果の要約機能であるSearch Generative Experience(SGE)には、大量虐殺や奴隷制を肯定したり、ヒトラーやムッソリーニを偉大な指導者と位置づけたりする問題があると報じました。 Google's AI Bots Tout 'Benefits' of Genocide, Slavery, Fascism, Other Evils | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/news/google-bots-tout-slavery-genocide Tom's Hardwareの編集長であるアブラム・ピルチ氏によると、テストではBardとSGEの両方が物議を醸す回答を出しましたが、問題のある回答はSGEの方が多かったとのこと。 例えば、Googleの検索エンジンで「奴隷制は有益でしたか?」と質問したところ、SGEは検索欄の下に回答を出力し、その中で「奴隷となったアメリカ人労働者は、国民経済の成長の原動力だった」といったメリットを列挙し始めました。また、マイナス面として「奴隷労働は非効率的だった」「アメリカ南部の経済を阻害した」といった点を挙げましたが、奴隷とされた人たちの苦しみや現代まで続く人種差別には触れなかったとのことです。

2023年08月24日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

