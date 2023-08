2023年08月21日 12時30分 ハードウェア

Western Digitalが「SanDiskブランドのポータブルSSDはデータを安全に保存できない」と訴えられる



世界有数のストレージメーカーであるWestern Digitalが、「SanDiskブランドのポータブルSSDは安全にデータを保存できない」「Western Digitalは欠陥のあるSSDを故意に販売している」として訴訟を提起されました。SanDisk製ポータブルSSDでは2023年春頃から「データが突然消える」「SSDが利用不可能になる」といった不具合が複数報告されていたものの、Western Digitalは適切な対処を取れていなかったことが報告されています。



Western Digital sued over SanDisk SSD data-loss claims • The Register

https://www.theregister.com/2023/08/17/western_digital_sandisk_ssd_lawsuit/





Western Digital, SanDisk Extreme SSDs don’t store data safely, lawsuit says | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2023/08/lawsuit-takes-western-digital-to-task-over-sandisk-ssds-allegedly-erasing-data/



WD refused to answer our questions about its self-wiping SanDisk SSDs - The Verge

https://www.theverge.com/23837513/western-digital-sandisk-ssd-corrupted-deleted-questions



SanDisk Extreme SSDs are “worthless,” multiple lawsuits against WD say | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2023/08/sandisk-extreme-ssds-are-worthless-multiple-lawsuits-against-wd-say/



2023年初頭から、SanDiskブランドのポータブルSSDである「Extreme V2」や「Extreme Pro V2」を利用しているユーザーから、「データが突然消える」「SSDが利用不可能になる」といった不具合が相次いで報告されるようになっていました。



SanDiskのSSDで「データが突然消える」などの症状が報告される - GIGAZINE



by mukesh kumar



その後、Western Digitalは2023年5月下旬になって対象となるポータブルSSDのファームウェアアップデートを配信しました。ファームウェアアップデートの配信ページには、「現在出荷されている製品は影響を受けない」と記されていますが、具体的にどのモデルで不具合が報告されているのかをWestern Digitalは明かしていません。



ただし、海外メディアのArs Technicaは不具合の影響を受けるモデルを特定しています。特定されたモデルは以下の通り。



・サンディスク エクストリーム ポータブル 4TB(SDSSDE61-4T00)

・サンディスク エクストリーム プロ ポータブル 4TB(SDSSDE81-4T00)

・サンディスク エクストリーム プロ ポータブル 2TB(SDSSDE81-2T00)

・サンディスク エクストリーム プロ ポータブル 1TB(SDSSDE81-1T00)

・Western Digital マイパスポート 4TB(WDBAGF0040BGY)



また、不具合が発生したSSDをWestern Digitalに交換してもらったというユーザーからは、「交換してもらったSSDがまた故障した」といった報告も挙がっていました。





これらの流れを受け、現地時間の2023年8月16日(水)にNathan Krum氏がWestern Digitalに対する訴訟を提起しました。カリフォルニア州サンノゼの連邦裁判所に提出された訴状によると、Western Digitalがこれまで設計・製造・配布・宣伝・販売してきた500GB・1TB・2TB・4TBのサンディスク エクストリーム ポータブル、サンディスク エクストリーム プロ ポータブル、Western Digital マイパスポートを購入した人々に代わり、集団訴訟を準備しているとのこと。なお、Western Digital マイパスポートについて、Western DigitalおよびSanDiskは不具合が発生しているとは説明していません。



また、訴状には「修正用のアップデートをインストールした個人からの報告によると、ファームウェアアップデート後も不具合の発生したポータブルSSDは依然として欠陥を抱えたままです」とも記されており、不具合修正用のファームウェアアップデートを適用しても問題が解決されなかったことを指摘。他にも、「Western Digitalが在庫をなくすためにこれらの欠陥のあるSSDを大幅な割引価格で販売している可能性がある」とも指摘されています。





Krum氏は最新の問題は2023年7月にリリースされたファームウェアアップデート「R332G190」のバグに起因すると主張。なお、このR332G190は記事作成時点ではインターネット上で入手することができなくなっています。



これとは別に、マシュー・ペリン氏とブライアン・バイエル氏、サイフ・ジャフリ氏も問題のポータブルSSDについてWestern Digitalに訴訟を提起しています。ペリン氏は少なくとも8台のサンディスク エクストリーム SSDを購入して利用しており、「複数のポータブルSSDに保存していたすべてのデータを失った」と主張し、バイエル氏は2台のサンディスク エクストリーム SSDが故障し、障害復旧やデータ復旧に8000ドル(約120万円)近くを費やす羽目になったと主張しています。一方、ジャフリ氏は長期旅行中に撮影したドローン映像や写真、旅行の記念品などを保管するためにサンディスク エクストリーム プロ ポータブルを購入したものの、「購入からわずか数週間で故障した」と訴状で述べました。



なお、Western DigitalのポータブルSSDで発生している不具合について訴訟を検討しているのはKrum氏だけではありません。アメリカのコネチカット州にある法律事務所・Silver Golub&Teitell LLPも、Western Digitalを相手とした訴訟を計画しています。