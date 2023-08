2023年08月18日 13時05分 動画

チャンネル登録者数1500万人超の人気YouTubeチャンネルが内容の不正確さや倫理違反、セクハラ疑惑などが持ち上がり大炎上、動画投稿も一時停止に



チャンネル登録者数1500万人超のLinus Tech Tipsは、カナダ人YouTuberのライナス・セバスチャン氏が出演する人気テクノロジー系YouTubeチャンネルです。そんなLinus Tech Tipsが最近投稿した1本の動画から、窃盗や倫理違反、セクハラ疑惑などが持ち上がり、動画の制作が一時停止される事態にまで発展しています。



テクノロジー系YouTubeチャンネルのLinus Tech Tipsはセバスチャン氏が出演するYouTubeチャンネルで、動画制作は関係会社のLinus Media Groupが担当しています。



そんなLinus Tech TipsおよびLinus Media Groupに対して、投稿する動画に不正確な情報が含まれていることや、倫理上の懸念が見られることを、同じテクノロジー系YouTubeチャンネルのGamers Nexusが指摘しました。Gamers Nexusは動画形式でLinus Tech TipsおよびLinus Media Groupが抱える問題点を指摘しており、「動画が単なるエンターテインメントであっても消費者とメーカーに対して公正な報告を行う必要がある」「正確なデータを提示する重要性が高まっているにもかかわらず、質より量を重視したコンテンツ配信が行われている」などと指摘。実際に、Linus Tech Tipsが投稿した技術レビューの問題点についてもデータを用いて指摘しています。



The Problem with Linus Tech Tips: Accuracy, Ethics, & Responsibility - YouTube





Gamers Nexusが指摘する最大の懸念は、Billet Labs製GPU冷却ブロックに関するもの。Gamers Nexusによると、Linus Tech TipsはBillet Labs製の銅製冷却ブロックを間違ったGPUでレビューしており、その後、Billet Labsの許可なしにファンイベントで同社製品をオークションにかけたそうです。





2023年8月15日に投稿された上記の動画は投稿から3日が経過した時点で400万回以上再生される大ヒットを記録しており、視聴者からもLinus Tech TipsおよびLinus Media Groupに対する批判が上がるようになりました。



これに対処するため、セバスチャン氏はLinus Tech Tipsのファンフォーラムにコメントを投稿。投稿では「スティーブ(Gamers Nexusのホスト)に対して、彼が適切なジャーナリズムの実践を経ていないことに失望を表明します。彼は私の連絡先を知っていますが、彼から連絡が入ることはありませんでした。連絡があれば、今回の件に関する不正確な情報の拡散を防ぐことはできたはずです」と述べ、Gamers Nexusは情報を拡散する前に直接事実確認を行うべきだったと批判しています。ただし、「我々は成長する上で避けることのできない痛みを経験している最中であり、透明性を保つために多くのことを公表してきましたが、内部プロセスやコミュニケーションにおいてやるべきことがまだ残っていることは明らかです」と言及し、Linus Tech Tips側の非も認めるような姿勢を見せながらも、「そうはいってもBillet Labsの動画は『精度が低い』という意見には依然として同意できません。空気を読み違えただけです」と述べ、「情報が不正確」という指摘には反論しています。



Gamers Nexus alleges LMG has insufficient ethics and integrity - Page 16 - General Discussion - Linus Tech Tips

https://linustechtips.com/topic/1526180-gamers-nexus-alleges-lmg-has-insufficient-ethics-and-integrity/page/16/#comment-16078641





しかし、視聴者はファンフォーラムやReddit上でLinus Tech Tipsへの怒りを表明しており、一部ファンはLinus Tech Tipsに対して謝罪を要求する事態にまで発展していました。



その結果、Linus Tech Tipsは2023年8月16日に「What do we do now?」(これからどうするのか?)と題した動画を投稿。動画ではセバスチャン氏だけでなくLinus Media Groupのイヴァンヌ・ホーCFOらスタッフも登場し、指摘されている「動画内での不正確な情報」や「倫理違反」に対処するために、チャンネルでの動画投稿を一時停止することが発表されました。



What do we do now? - YouTube





しかし、これに続く形でLinus Media Groupの元従業員であるマディソン・リーブ氏がX(旧Twitter)上で、同社の有害な労働環境やセクハラ行為について告発しました。



同氏によると、Linus Tech Tipsの制作スタッフは1日当たり最低でも3つのツイート、2つのInstagram投稿、2つのTikTok投稿用コンテンツを制作することが求められていたそうです。これに加えて、週に2つのオリジナル企画の撮影・編集・投稿や、ソーシャルメディア上のすべてのスポンサー付きコンテンツ(YouTubeを除く)を管理・計画・考案・実行することも求められていたそうで、かなり過酷な労働環境であったことがうかがえます。また、リーブ氏は特定の上司から「クソ」「無能」などと呼ばれ、そのことを別の上司に相談しても「大人らしく振る舞いなさい」「もっと積極的になりなさい」などと言われ、取り合ってもらえなかったことも明かし、メンタルヘルスを悪化させてしまったと明かしました。



To stop the speculation and DM's I am receiving.

I chose to quit my role at LTT because it, and the working environment I was facing, were ruining my mental health.



The number of daily items the Social media role at the time was expected to fill was incredibly high. — Madison | Suop (@suuuoppp)



他にも、会社で自身の「性歴」「彼氏の性歴」「どのようなセックスが好みか」などについて尋ねられたり、同氏が会社の中で抱えていた問題は「性的緊張」が原因であるため、「問題を和らげるために同僚をコーヒーデートに誘うべき」とアドバイスされたりしたと、リーブ氏は明かしています。



I was asked about my sexual history, my boyfriends sexual history, "how I liked to fuck".



I was told that certain issues were "sexual tension" and I should just "take the co-worker out on a coffee date to ease it out" — Madison | Suop (@suuuoppp)



これに対して、Linus Tech TipsはX上で「マディソンの申し立てを真剣に受け止めています。我々はこの申し立てを調査するために第三者の調査員を導入するとともに、内部評価を実施します。我々は調査結果を公表し、これにより発生する可能性のある是正措置を実行することに尽力します。ご不便をおかけして申し訳ございませんが、調査を可能な限り徹底的に行うために時間が必要となる点にはご理解ください。既存の報告システムに加え、社内で積極的に連絡を取り合い、チームメンバーが職場で受ける可能性のあるいじめや嫌がらせを報告するよう奨励し、迅速かつ断固とした行動をとれるようにします。今回の申し立ては当社の倫理や社内で説いている価値観と一致するものではありません。我々は誰もが快適に、そして何よりも安全に感じられる包括的な職場環境の提供を目指しています」という声明を出しています。



We are taking Madison’s allegations seriously. We are conducting an internal assessment alongside bringing in a third-party investigator to look into the allegations. We are committed to publishing the findings and implementing any corrective actions that may arise due to this.… — Linus Tech Tips (@LinusTech)



さらに、Linus Media Groupのテレン・トンCEOは、海外メディアThe Vergeに対して「(リーブ氏の告発の中でのLinus Media Groupの対応には)ショックを受けました」とコメント。「内部調査の一環として、申し立てを調査するための外部の調査員を雇い、調査結果を公表し、これにより生じる可能性のある是正措置を講じることを約束します」と述べています。