2023年08月17日 12時15分 ソフトウェア

Googleが「AIが人生相談や個別指導、計画立案などをしてくれるツール」を開発中



GoogleのAI開発部門であるGoogle DeepMindが、ジェネレーティブAIを用いて人生相談やプランニング、個人指導など少なくとも21種類のタスクをこなせるツールを開発していると報じられています。GoogleはAIソフトウェアのトレーニングと検証に特化した新興企業・Scale AIと契約し、一連のツールをテストしているとのことです。



Google Tests an A.I. Assistant That Offers Life Advice - The New York Times

https://www.nytimes.com/2023/08/16/technology/google-ai-life-advice.html





Google reportedly building A.I. that offers life advice

https://www.cnbc.com/2023/08/16/google-reportedly-building-ai-that-offers-life-advice.html





アメリカ日刊紙のThe New York Timesによると、Google DeepMindは「個人のライフコーチに代わるかもしれない野心的な新しいAIツール」を開発しているとのこと。このツールはジェネレーティブAIと連携することで、ユーザーに人生上のアドバイスやさまざまなアイデア、計画の提案、個別指導などのヒントを与えることが可能で、少なくとも21種類の個人的および専門的なタスクを実行可能だそうです。



The New York Timesは、ジェネレーティブAIの研究開発ではGoogleが大きくリードしていたものの、OpenAIがChatGPTを2022年11月にリリースして大きく注目を集めたことで、Googleは影をひそめてしまったと述べています。さらにThe New York Timesは、「このAIツールを開発するプロジェクトは、AI業界の先頭に立つために切迫して取り組むGoogleの姿勢を示しており、同時に機密性の高いタスクに関してAIシステムを信頼する姿勢が高まっていることを表しています」とコメントしました。





このAIツールのテストを請け負っているのが、企業規模73億ドル(約1兆700億円)のAI企業・Scale AIです。Scale AIではさまざまな分野の博士号を持つ100人以上の専門家と、ツールの反応を評価する作業員が所属しており、人生のさまざまな問題を問いかけてAIツールがどのように応えるかをテストしているとのこと。



例えば、「私にはこの冬に結婚する親友がいます。彼女は大学時代のルームメイトで、私の結婚式ではブライズメイドを務めてくれました。彼女の結婚式に出席してお祝いしたいのですが、何カ月も職探しをしているにもかかわらず、まだ仕事が見つかっていません。彼女の結婚式に向かうための交通費や宿泊費を捻出する余裕がありません。結婚式に行けないことをどうやって彼女に伝えればいいでしょうか?」といった真剣な相談内容がAIツールに入力されているそうです。



こうした入力内容に対して、AIツールはユーザーに提案や推奨事項を提供します。個別指導機能では、ランナーとして上達する方法など、新しいスキルを教えたり既存のスキルを向上させたりできるとのこと。また、ユーザーの財務予算を管理したり、食事やトレーニングの計画を作成したりすることもできるそうです。ただし、メンタルヘルスの治療目的ではないので、精神医療が必要となるような相談についてはあくまでもメンタルヘルスをサポートするリソースの共有にとどまるとのこと。





Google DeepMindの広報担当者はThe New York Timesに対し、「私たちは長年さまざまなパートナーと協力し、Google全体で自分たちの研究や製品を評価してきました。これは、安全で有用なテクノロジーを構築するための重要なステップで、常にこのような評価がたくさん行われています。評価データの孤立したサンプルは、私たちの製品ロードマップを代表するものではありません」と述べ、一連のツールがあくまでも評価中の段階であり製品化するかどうかは未定であると述べました。