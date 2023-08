2023年08月16日 15時00分 メモ

「ハワイ・マウイ島の山火事は宇宙から発射された高出力レーザーによるもの」という陰謀論が拡散中、元画像は一体何なのか?



2023年8月8日にハワイのマウイ島で発生した大規模な山火事では、火が急速に燃え広がったことで西部のラハイナが大きな被害を受け、8月16日の時点で確認された死者は100人を超えました。そんなマウイ島の山火事について、「実は山火事ではなく宇宙から発射された高出力レーザーによるものだ」という陰謀論が拡散されているとのことで、陰謀論に利用された画像の特定が進んでいます。



Conspiracy Theorists Think the Government Used Lasers to Start Maui Wildfires on Purpose

https://www.vice.com/en/article/jg5dpb/maui-fire-laser-beam-conspiracy-twitter





Maui truthers are so dumb they’re using a Falcon 9 photo as wildfire evidence | Ars Technica

https://arstechnica.com/space/2023/08/how-a-5-year-old-spacex-photo-fueled-maui-wildfire-conspiracy-theorists/



マウイ島の山火事はアメリカにおいて過去最大の死者数を出した山火事となっており、極度の乾燥やハリケーンに伴う強風、燃えやすい外来種の牧草といったさまざまな悪条件が重なったことが被害が拡大した要因といわれています。また、山火事の原因は特定されていないものの、切れた送電線が火元になったとする指摘が出ているほか、地元住民は送電を止めなかった電力会社に責任があるとして訴訟を起こす事態となっています。



そんな中、SNS上では「マウイ島の火事は山火事ではなく、宇宙から発射された高出力レーザーによって引き起こされた」とする陰謀論が拡散されており、レーザー攻撃の証拠とされる画像や動画の検証作業が進められています。



実際にSNSに投稿された陰謀論の一例が以下。TikTokの動画を引用したXへの投稿には、「これは火災を起こすために使用されたDEW(指向性エネルギー兵器)レーザー飛行機です!!気候変動を唱えるうそつきたちは全員、この責任を負う必要があります!!ハワイのマウイ島で起こったことは、ハワイ人と地元住民に対する戦争攻撃です!」と記されています。





しかし、この投稿やその他のさまざまなSNS投稿に含まれている「レーザー攻撃の瞬間」とされる画像は、いずれも火災の画像を加工したものだったり、マウイ島の火災とはまったく関係ない画像を流用したものだったりすることが判明しています。



たとえば、以下の「空からレーザーが照射されたように見える」画像ですが、実はSpaceXのファルコン9ロケット打ち上げの際に撮影された写真であり、撮影場所もマウイ島ではなくカリフォルニア州のヴァンデンバーグ宇宙軍基地です。ロケットの炎がまるでレーザーのように一直線に伸びているのは、写真家が長時間露光を利用して撮影したためです。





上の写真は、SpaceXが写真共有サイトのFlickrやXに投稿したものであり、海外メディアのArs Technicaが2018年に公開した記事にも掲載されていました。Ars Technicaの編集者であるエリック・バーガー氏は、マウイ島の山火事が発生してから次第にこの記事へのトラフィックが増加し始めたことに気づいたとのこと。バーガー氏が確認したSNS投稿では、この指向性エネルギー兵器は宇宙に配置されていると主張していたそうです。



In absence of fog, the images from a SpaceX launch Tuesday are stunning | Ars Technica

https://arstechnica.com/science/2018/05/a-rare-clear-day-afforded-amazing-views-of-a-falcon-9-launch-from-california/





バーガー氏は、確かにアメリカ軍は指向性エネルギー兵器の開発を行っているものの、宇宙から地上の標的を攻撃できるようなものはなく、陰謀論者は宇宙空間における人工衛星の電力利用について根本的に誤解していると指摘。「もちろん、これは完全にナンセンスです」とバーガー氏は述べました。



また、AP通信はチリで起きた変圧器の爆発事故やオハイオ州の石油精製所で起きた火災など、さまざまな過去の火災事故で撮影された写真が今回のマウイ島の山火事で撮影された写真だとして拡散されていると指摘。いずれも「普通の山火事にはない特殊なフレアがあり、指向性エネルギー兵器による攻撃の証拠だ」として、陰謀論に利用されているそうです。



海外メディアのVICEによると、近年は気候変動はうそだと主張する陰謀論と政府への不信感が融合し、アメリカ各地で増加している山火事は政府の陰謀だとするフェイクニュースが増加しているとのこと。少なくとも2017年には陰謀論系YouTuberが「火災を起こすために指向性エネルギー兵器が使われた」という陰謀論を展開し始め、その後も大規模な山火事に乗じて同様の主張が拡散されていたとVICEは報じました。





また、陰謀論を拡散するユーザーの多くがXの有料サブスクリプションサービスであるTwitter Blueに加入しており、検索結果で優先的に表示されやすいこともVICEは指摘しています。



なお、アメリカ航空宇宙局(NASA)は人工衛星からマウイ島の山火事を撮影した画像を公開しています。



Devastation in Maui

https://earthobservatory.nasa.gov/images/151688/devastation-in-maui



NASAが現地時間の2023年8月8日に、地球観測衛星・ランドサット8号の赤外線観測で撮影した画像が以下。左側にあるラハイナ一帯が炎に包まれていたことが確認できます。