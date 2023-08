切り身にまぶして焼くだけでチーズ香るザクザク食感の本格サーモン焼きが完成するハウス食品「ザックザックフィッシュ ＜こくうまチーズ風味のサーモン焼き＞」レビュー

・関連記事

元祖納豆カレーの店・カレーショップ山小屋で納豆カレーセットを食べてきた - GIGAZINE



肉・チーズ・肉・チーズと波が押し寄せて満腹になれるバーガーキングの「クラウン ザ・ワンパウンダー」を食べてみた - GIGAZINE



焼きハラス・トロハラス・銀鮭・鮭トロとにかくサーモンづくしなファミマ「サーモン三昧丼」試食レビュー - GIGAZINE



トマトやガーリックで魚介のうまみが際立つイタリアン風味な「カップヌードル イタリアンシーフード ビッグ」を食べてみた - GIGAZINE



ハウス食品約10年ぶりの新カレールウ「X-BLEND CURRY(クロスブレンドカレー)」は食べやすさとスパイス風味を両立した絶品カレーを誰でも作れる - GIGAZINE



食べログ選出店のパスタソースをレンジでチンするだけで楽しめるハウス食品の「選ばれし人気店 ボローニャ風ミートソース/黄金のカルボナーラ」試食レビュー - GIGAZINE



トマト・蒸し鶏・酢飯使用でルーも冷たい「冷やしカレー」を金沢カレーの元祖・チャンピオンカレーで食べてきた - GIGAZINE

2023年08月14日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.