AppleがiPhoneのピーク性能を落としていた「バッテリーゲート問題」で最後まで和解に反対していたユーザーの訴えが退けられる



Appleがバッテリーの劣化した古いiPhoneの性能を意図的に落としていた「バッテリーゲート問題」で、最後まで和解に抵抗していた2人のiPhoneユーザーの訴えが2023年8月に退けられました。これにより、Appleは一部の古いモデルのiPhoneを所有していたアメリカのユーザーに対し、総額5億ドル(約725億円)もの和解金を支払うことになります。



Apple to pay up to $500 million to iPhone users

https://www.siliconvalley.com/2023/08/11/apple-to-pay-up-to-500-million-to-iphone-users-after-judge-nixes-final-appeal/





2017年12月、「古いiPhoneのバッテリーを交換すると端末の動作が軽くなった」というオンライン掲示板の報告が発端となり、Appleがバッテリーの古いiPhoneのピーク性能を意図的に落としていたことが発覚しました。



Appleはこの件について、「iPhoneを意図しないシャットダウンなどから守るため」と説明したものの、ユーザーに対してピーク性能を落としていることを通知していなかったことから、すぐさまAppleに対して損害賠償を求める集団訴訟に発展しました。



この「バッテリーゲート問題」について、Appleは2020年3月に総額5億ドルもの和解金を支払うことで合意しました。



Appleは540億円超を「iPhoneのピーク性能を落としていた件」の和解金として支払うことに合意 - GIGAZINE





ところが、2023年に入っても2人のiPhoneユーザーがこの和解案に反対を続けており、和解金の支払いが進んでいなかったとのこと。そして2023年8月、ついにアメリカ合衆国第9巡回区控訴裁判所が2人の訴えを退け、和解金支払いにおける最後の障害が取り除かれたと、海外メディアのSilicon Valley.comが報じました。



すでに和解金支払いの請求期限は終了しており、訴訟においてiPhoneユーザーを代表した弁護士のタイソン・レデンバーガー氏によると、最新の見積もりでは請求ごとに65ドル(約9400円)の支払いが行われると予想されているとのことです。