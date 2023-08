4種類の微妙な差をコーヒー好きに確かめて欲しい「UCC BLACK無糖 COFFEE CREATION 缶185g 4種アソート」を飲んでみた

・関連記事

甘さ控えめでゴクゴク飲める「UCC COLD BREW LATTE」&リニューアル版「UCC COLD BREW BLACK」試飲レビュー - GIGAZINE



コーヒーに関するありとあらゆる展示物が集まった「UCCコーヒーミュージアム」が一新されたので行ってきた - GIGAZINE



神戸にある日本で唯一のコーヒー専門博物館「UCCコーヒー博物館」に行ってきた - GIGAZINE



100グラム8400円という伝説のUCCのコーヒー「ブルボンポワントゥ」を飲んでみました - GIGAZINE



運動前にコーヒーを飲むと「ダイエットにめちゃくちゃ効く」ことが判明 - GIGAZINE



コーヒー中毒者がコーヒーをやめて分かった「コーヒーのメリット/デメリット」とは? - GIGAZINE



2023年08月10日 12時28分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.