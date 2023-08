人類が直面した最強最悪の敵「天然痘ウイルス」とはどのようなウイルスなのか？

・関連記事

根絶したはずの天然痘の治療薬が承認へ、「生物兵器として使われること」の懸念により - GIGAZINE



撲滅した「天然痘ウイルス」を復活できる研究に警鐘 - GIGAZINE



航空機や低温保存技術がなかった19世紀の人々はどうやってワクチンを世界の隅々まで運んだのか? - GIGAZINE



異例の感染拡大でWHOも警戒する「サル痘」に関する4つの質問に専門家が回答 - GIGAZINE



40年前に根絶された「天然痘」のラベルが貼られた小瓶が研究所の冷凍庫から発掘されて大騒ぎに - GIGAZINE

2023年08月10日 06時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.