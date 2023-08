超伝導とは何なのか？そして常温常圧で超伝導を実現するという「LK-99」とは何なのか＆再現実験の結果まとめ

2023年7月に韓国の研究チームが「LK-99」という物質で、常温・常圧下で超伝導に転移したのを確認したと 発表 しました。この結果が本当であればさまざまなエネルギー問題を解決する希望となりますが、何かの間違いだったりデータのねつ造だったりする可能性も十分あり得るため、世界各国の専門家が検証を行っています。 LK-99: The Live Online Race for a Room-Temperature Superconductor (Summary) – Eiri Sanada https://eirifu.wordpress.com/2023/07/30/lk-99-superconductor-summary/

2023年08月03日 17時40分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1i_yk

