虹彩スキャンで仮想通貨がもらえる「Worldcoin」のユーザー数が300万人に、ケニア政府はセキュリティ懸念で登録一時停止を決定

Kenya suspends Worldcoin scans over security, privacy and financial concerns | TechCrunch https://techcrunch.com/2023/08/02/kenya-suspends-worldcoin-scans-over-security-privacy-and-financial-concerns/ Worldcoinは、デジタルID「World ID」とデジタル通貨「WLD」で構成される仮想通貨プロジェクト。世界各地に設けられた生体認証装置「Orb」で虹彩データをスキャンすればWLDが提供されるという、ちょっと変わった仕組みを取り入れていて、2023年7月25日から正式サービスが始まりました。 OpenAIのサム・アルトマンによる仮想通貨「Worldcoin」が正式サービス開始 - GIGAZINE

OpenAIのサム・アルトマンCEOが手がける仮想通貨プロジェクト「 Worldcoin 」のユーザー数が、正式サービス開始から1週間で50万人以上増加し、トータルで300万人近くに到達していることがわかりました。一方で、セキュリティ面での懸念から、ケニア政府は登録の一時停止措置を行っています。 Government suspends registration of Worldcoin - The Standard https://www.standardmedia.co.ke/national/article/2001478507/government-suspends-registration-of-worldcoin

・関連記事

2023年08月03日 12時30分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

