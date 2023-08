2023年08月02日 10時55分 ネットサービス

YouTubeが「AIで動画の内容を自動で要約する機能」を実験中と明かす



GoogleがAIを使ってYouTubeにアップロードされている動画の要約を自動生成する実験を行っていることが、2023年7月31日付けでサポートページで告知されました。生成される要約動画はYouTubeの視聴ページと検索ページに表示されることが想定されています。



サポートページには以下のように記されています。



「【2023年7月31日】AIが自動生成する要約をテスト中。AIが動画を自動生成する要約機能のテストをYouTubeで開始しました。ユーザーは動画の簡単な要約を視聴して、自分に合うかどうかを判断するのが簡単になります。まずは、視聴ページや検索ページでこれらの要約を見られます。これらの要約動画が皆さんの役に立ち、動画の内容について簡単にまとめてくれることを願っています。ただし、要約動画はクリエイターが記した概要に取って代わるものではありません。この実験は、限られた数の動画(英語のみ)とユーザーのみで行われています!」





実験対象となるユーザー、実験が行われる国や地域について具体的な情報は公開されていません。記事作成時点で要約動画が表示されたという報告は上がっていませんが、Android関連のニュースを扱うAndroid Policeは「AIによる要約動画の自動生成機能の実験は2023年7月31日にロールアウトしたので、対象となるユーザーにはこれから表示されるようになるはずです」と述べています。



YouTubeでは新機能のテストが、有料サブスクリプションプランであるYouTube Premiumのユーザーを対象に行われています。例えば、「タップによる誤動作を防ぐ機能」「長押しするだけで再生速度を2倍にできる機能」「動画のプレビュー画面を大きくする機能」がYouTube Premiumユーザーを対象に、2023年7月中旬からテストされています。



今回のAIによる要約動画の自動生成機能がYouTube Premiumユーザーを対象に実験されるのかどうかは不明ですが、動画が英語のみとのことなので、日本でその機能を試せるのはもう少し先になると思われます。



Googleの広報担当者であるジェン・ジェイミー氏はIT系ニュースサイトのThe Vergeに対し、「私たちは視聴者とクリエイターにとって最高のエクスペリエンスを構築して改良できるよう、新しい機能を正式リリース前に何度もテストしています」と答えました。