2023年08月01日 14時00分 サイエンス

ロシア科学者が南極でのスイカ栽培に成功、マイナス89.2度の極寒環境でも夏の味



日本では夏の風物詩として知られるスイカは、原産地が砂漠などの乾燥地帯であることから、多くの場合、高温・乾燥の環境で栽培されています。しかし、ロシアの、セ氏-89.2度にも達する南極観測基地のボストーク基地でスイカの栽培に成功したことが新たに発表されています。



Российские полярники вырастили арбузы в самом холодном месте планеты | Русское географическое общество

https://www.rgo.ru/ru/article/rossiyskie-polyarniki-vyrastili-arbuzy-v-samom-holodnom-meste-planety





На антарктической станции Восток вырастили арбузы

https://www.aari.ru/press-center/news/novosti-aari/arbuzy



Russian scientists have grown watermelons in the coldest place on Earth | Live Science

https://www.livescience.com/planet-earth/antarctica/russian-scientists-have-grown-watermelons-in-the-coldest-place-on-earth



スイカは4300年以上前にスーダンで生まれた植物で、これまでエジプトで出土した芸術作品に登場するなど、南極大陸という南極大陸という極寒の環境からはほど遠い場所で栽培が行われてきました。





2020年からボストーク基地で野菜を栽培する共同実験「Plants」に取り組んでいる第68回ロシア南極探検隊の研究チームは、すでにクレソンやカブ、レタス、ほうれん草などの栽培に成功しており、新たに「人類史上最南端の地でのスイカ栽培」への取り組みを始めていました。2023年7月31日、研究チームは103日間にわたるスイカ栽培の記録を公開しています。



1957年に設立されたボストーク基地は、冬には気温が毎年マイナス70度を下回り、夏の間でもマイナス30度を超えることはめったにありません。また、1983年7月には、マイナス89.2度という、地球上での最低気温がボストーク基地で記録されています。



スイカの栽培にあたって研究チームは、ボストーク基地に温度や湿度など、スイカの生育にとって好ましい条件が維持できる温室を作成しました。さらに特殊な土や栄養剤、スペクトルが日光に近い照明などが使用されました。ボストーク基地でのスイカの栽培環境を撮影した動画が以下。



Арбузы в Антарктике - YouTube





研究チームは、一定のおいしさがあるだけでなく、低気圧や温室内の酸素不足にも適応できることから、果肉が赤と黄色の2種類の早熟スイカを選択し、2023年4月上旬に植え付けを行いました。その後、南極には植物の受粉を担う昆虫が存在しないことから、2023年5月に研究チームは人工授粉を行いました。



種を植えてから103日後の2023年7月、研究チームは8個のスイカを収穫。収穫された最大のスイカの直径は最大13cmで、重さは約1kgでした。





南極で栽培、収穫されたスイカを食べてみた研究チームのアンドレイ・テプリャコフ氏は「我々研究チームは、南極にいるにもかかわらず甘い夏の味を楽しむことができました。スイカの苗の観察や、成長の確認、果実の生育を観察することが、我々にポジティブな感情をもたらしました」と振り返っています。





ロシア科学アカデミーの生物医学問題研究所のオレグ・オルロフ氏は「今回のボストーク基地における植物の栽培に関する、研究チームに起こった心理的な反応やその影響は、月やその他の惑星など、宇宙の閉鎖的な空間にいる人々にも適応できる、非常に有益な結果がもたらされました」と述べています。





テプリャコフ氏によると、ボストーク基地ではキュウリとトマトの栽培が進行中とのこと。さらに今後はブラックベリーやブルーベリー、イチゴの栽培が行われることが報告されています。