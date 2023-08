「常温常圧で超電導を実現する」という夢の論文の真偽はいかに？

LK-99: The live online race for a room-temperature superconductor | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=36940323 2023年7月22日、「室温かつ常圧で超電導状態になる物質」を開発したという論文が掲載されました。論文を発表したのは韓国の研究機関・Quantum Energy Research Centreの研究チームで、同チームは銅を添加した鉛材料「LK-99」を室温かつ常圧で超電導状態にすることに成功しています。 「室温かつ常圧で超電導状態になる物質」を開発したとする論文&ムービーが公開される - GIGAZINE

by Trevor Prentice 電気抵抗がゼロになり、 マイスナー効果 が観測される状態を 超電導 と呼びます。超電導は一定の温度以下で生じる現象と考えられていたのですが、「室温かつ常圧で超電導になる物質」を開発したという論文が公開され、大きな話題を呼んでいます。この論文についてはかなり懐疑的な声が挙がっており、各研究機関や専門家の同論文に対する意見がインターネットフォーラムの SpaceBattles にまとめられています。 Claims of Room Temperature and Ambient Pressure Superconductor | Page 11 | SpaceBattles https://forums.spacebattles.com/threads/claims-of-room-temperature-and-ambient-pressure-superconductor.1106083/page-11?post=94266395#post-94266395

2023年08月01日 16時14分00秒 in サイエンス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.