AmazonがFire TVの広告付き動画ストリーミングアプリに広告収益の30％を分配することを義務付けるポリシーを準備中

Amazon Updates Ad Revenue Sharing Policy for Fire TV Apps • iPhone in Canada Blog https://www.iphoneincanada.ca/2023/07/31/amazon-fire-tv-apps-ad-revenue-sharing/ 2023年9月1日から、AmazonはFire TVで使える動画ストリーミングサービスに対して、アメリカ国内における広告インプレッションの30%をAmazonに分配することを義務付ける新しい 開発者ポリシー が施行されます。 該当部分は以下からチェックできます。 Fire TV上の広告に関するポリシー | ポリシーセンター https://developer.amazon.com/ja/docs/policy-center/fire-tv-advertising.html#advertising-inventory-share-requirement

2023年08月01日 11時35分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

