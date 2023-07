味付けなしのカールに自分で好みのパウダーをかける「シャカシャカカール」で市販スナック菓子の味付けの難しさを知る

2017年夏以降、 西日本限定での展開 となっている明治のスナック菓子「 カール 」に、自分で味付けする、これまでになかったカールとして「 シャカシャカカール 」が新登場したので、買ってきてシャカシャカしてみました。 カールおらが村|株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd. https://www.meiji.co.jp/sweets/snack/karl/ 公式サイトの商品情報などに掲載はありませんが、「シャカシャカカール」は2023年7月末から登場したようです。パッケージはこんな感じ。

2023年07月31日 13時19分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

