Cloudflareが政府に情報を提供していないことを示す「令状のカナリア」が機能していないと騒ぎになりCEOが降臨して釈明する事態に発展

CloudFlare’s last Warrant Canary was published over a year ago | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=36937413 「令状のカナリア」とは、「暗号化キーを他者に提供したことはない」など「○○したことはない」という文章を並べたもので、「○○したことはない」という文章が事実ではなくなった際に文章が削除されます。「令状のカナリア」はCloudflare以外にも複数のサービスが公開しており、ユーザーは「令状のカナリア」の確認することで カナリアの生死で炭鉱の毒ガスを検知する ようにサービスの変化を知ることができます。例えば、2016年にはオンライン掲示板のRedditで「国家安全保障に関する文書もしくはユーザー情報などに関する機密要求を受け取ったことがない」という文書が削除されたことが 報じられて 大きな話題となりました。 Cloudflareは記事作成時点で以下の6点を「令状のカナリア」として公開しています。

2023年07月31日 21時00分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1o_hf

