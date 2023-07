2023年07月26日 10時30分 ネットサービス

Twitter BlueユーザーはXに投稿された動画のダウンロードが可能に



イーロン・マスク氏により「X」に名称変更されたTwitterが、有料サブスクリプションプランであるTwitter Blueの購読者向けに、投稿された動画のダウンロードを解禁しました。



Twitter Blue subscribers can now download videos posted to X - The Verge

https://www.theverge.com/2023/7/25/23807402/x-twitter-blue-video-downloads





2023年7月26日から、Twitter Blueの購読者は他のユーザーがXに投稿した動画をダウンロードできるようになります。これはTwitterのヘルプセンターにある「Twitterで動画を共有および視聴する方法」というページ上で発表されています。ページトップには「新機能:Twitter Blueで動画をダウンロードする」「2023年7月25日以降、認証ユーザーは特定の動画をダウンロードできるようになります。詳細は以下を参照してください。この機能はまずiOSでリリースされ、間もなくAndroidとウェブが続く予定です」と書かれています。





ページ中段の「Twitterでの動画のダウンロード」という項目によると、動画をダウンロードできるのはTwitter Blueの購読者(認証ユーザー)のみ。ただし、以下の4点に注意する必要があります。



ユーザー側で可能な管理:

2023年7月25日以降、ツイートの作成中に動画の「動画のダウンロードを許可する」というオプションを無効にしてオプトアウトしない限り、Twitterに投稿した動画は認証ユーザーによってダウンロードすることが可能となります。ただし、2023年7月25日以前に投稿された動画はダウンロードできません。



年齢制限:

18歳未満のユーザーのアカウントの場合、動画のダウンロード設定は自動でオフに設定され、設定を変更することはできません。



サードパーティーの共有:

ダウンロードが無効になっている場合、Twitterユーザーは動画をサードパーティープラットフォームに直接共有することはできませんが、ツイートへのリンクを共有することはできます。



プライバシー設定:

自分のツイートや動画を閲覧できるユーザーをより詳細に制御したい場合、プライバシー設定を変更する方法をご覧ください。これにより、コンテンツとそれにアクセスできるユーザーをさらに制御できるようになります。



なお、動画のダウンロードはツイートの右上隅にある三点アイコンをタップして、「動画をダウンロード」をタップすればOKです。



動画のダウンロードができないようにするには、動画を投稿した後に、動画の右下にある「編集」をタップし、「設定」からオプトアウトが可能。だたし、一度ツイートしてしまうとこの設定を後から変更することはできないので、投稿後に動画のダウンロードができないようにしたい場合などは、ツイートそのものを削除する必要があります。





なお、海外メディアのThe Vergeは「Twitter Blueユーザーは最大2時間の動画を投稿できるようになり、過去には映画が丸々1本Twitterに投稿されるという問題が発生していたことを考慮すると、Xが著作権で保護されたコンテンツを適切に処理できるモデレーション機能を完備しない限り、Xは法的トラブルにさらされ続けることになる可能性があります」と指摘しています。