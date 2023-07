100万円以上する超レアなアーケードゲーム機がゴミ捨て場から救出される

ゲームセンターに置かれるようなアーケードゲーム機は場所の確保やメンテナンスなどの維持の都合上、一般人が所有するのは困難であるため、アーケードゲームの筐体(きょうたい)で状態の良いものはなかなか残りにくいという問題があります。「世界で初めて全面的にCGを導入した映画」として話題になった1982年公開のSF映画「 トロン 」を題材にした超レアなアーケードゲーム機を、なんと道ばたのゴミ捨て場で偶然発見したエピソードを、アーケードゲーム関連のブログ「The Arcade Blogger」が紹介しています。 Environmental Discs of Tron Roadside Pickup! – The Arcade Blogger https://arcadeblogger.com/2023/07/22/environmental-discs-of-tron-roadside-pickup/ 映画「トロン」のアーケードゲームは2種類存在します。1つはピンボールメーカーとして有名なバリー=ミッドウェイが制作した「トロン」で、もう1つは同じくバリー=ミッドウェイが制作した「ディスク・オブ・トロン」です。前者の「トロン」は非常に人気を博し、リリースから1年で少なくとも3000万ドル(当時のレートで約36億円)の売上を記録したといわれています。

2023年07月26日

