学校が大量に導入したChromebookがソフトウェアの更新期限切れで大量廃棄の危機に直面

現代社会におけるテクノロジーの浸透や新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックなどにより、ここ数年で一気に教育現場へタブレットやノートPCなどの教育用デバイスを導入する動きが進みました。ところが、多くの教育現場で導入されている Chromebook がソフトウェアアップデートの更新期限切れによる大量廃棄の危機に直面していると、北米の消費者団体である 公益研究グループ(PIRG) が公開書簡で訴えています。 Full Letter— Parents, environmentalists to Google: stop Chromebooks from expiring this summer https://pirg.org/edfund/resources/chromebook-expiration-full-letter/

2023年07月26日 20時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1h_ik

