2023年07月26日 12時00分 ネットサービス

Googleストリートビューが約10年ぶりにドイツの写真を更新



Googleが展開する、風景をパノラマ写真で公開するサービス「Googleストリートビュー」が、Googleストリートビューのプライバシーに関する抗議や裁判に伴う2011年の更新停止以来、約12年ぶりにドイツでのストリートビュー画像の更新を2023年7月に行いました。



Entdeckt Deutschland mit Google Street View!

https://blog.google/intl/de-de/produkte/suchen-entdecken/entdeckt-deutschland-mit-google-street-view/amp/





Aktualisierung für Google Street View in Deutschland

https://blog.google/intl/de-de/produkte/suchen-entdecken/google-street-view-aktualisierung-deutschland/



Google Street View to Post First New Pictures from Germany in a Decade - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-25/google-street-view-to-post-first-new-german-pictures-in-a-decade



Google Street View is back in Germany after 10+ year halt

https://www.androidpolice.com/google-street-view-germany-after-10-years-privacy-outcry/



Google ストリートビューは2007年に登場し、その後のわずか数年で世界中にサービスが広がりました。しかし、ヨーロッパの一部の国では「ストリートビューの撮影車がWi-Fi経由で個人情報を取得していた」「個人情報保護の観点から問題がある」ことなどからGoogleストリートビューをめぐる裁判がたびたび行われていました。



スイス連邦でのGoogleストリートビューをめぐる裁判でGoogleが敗訴、プライバシー保護強化を命じられる - GIGAZINE





相次ぐ抗議活動や、ヨーロッパの規制当局からのサービスに対する反対を受けて、2011年にGoogleはドイツでのストリートビュー写真の更新を自主的に停止していました。



しかし、年月が経過するにつれて実際の街の景色と更新の止まったストリートビュー画像との間に食い違いが発生するようになりました。以下の画像はドイツ・ミュンヘンの一部の画像です。2008年6月に撮影されたというストリートビュー画像(左)では広大な空き地となっていますが、同じ場所で2023年に撮影した画像(右)ではGoogleのミュンヘンオフィスが建てられています。





実際の風景とストリートビューの食い違いを受けて、Googleがドイツ人1500人を対象に調査を行ったところ、「ストリートビューを知っている」と答えた回答者のうち約91%の回答者がストリートビューに対して肯定的な評価を行いました。



Googleの広報担当者であるレナ・ホイヤーマン氏は「時代は変わりました」と述べ「ドイツのユーザーはストリートビューの更新を待ち望んでいるようです」と推測しています。



その後、2023年3月からGoogleはドイツのデータ保護監視機関との議論を重ね、2023年6月22日からストリートビューカーでの撮影を再開したことを報告しています。





2023年7月25日から公開されている新たなストリートビューでは、ベルリンやハンブルク、ミュンヘンなど、ドイツの20都市の通りや観光スポットを2022年に撮影したストリートビューが新たに公開されています。





ストリートビューの再開にあたってGoogleは「Googleは常にお客様のプライバシーを真剣に受け止めているため、データ保護監視機関と緊密な連携を行いながら更新を行います」と発表。さらに「新しいストリートビュー画像を公開する際には、以前の古いストリートビュー画像を削除します」と述べています。



またGoogleは「歩行者や車のナンバープレートなどは自動的にぼかされるだけでなく、必要に応じてユーザーは家やマンションなどにぼかし処理を要求することが可能です」と報告しています。