ゲームをメーカーから製品をもらってのレビュー時に提供されたことを明確にするよう連邦取引委員会がルール更新

アメリカ連邦取引委員会(FTC)が広告に関するガイドラインを更新し、インフルエンサーやレビュアーがメーカーからゲームを無償で受け取り、そのことへの言及を求められなかった場合でも、「提供してもらった」旨を明確にしなければならなくなりました。 FTC warns board game content creators, publishers over failing to properly disclose relationships, free games - https://boardgamewire.com/index.php/2023/07/17/ftc-warns-board-game-influencers-publishers-over-failing-to-properly-disclose-relationships-free-gifts/

2023年07月24日 06時00分00秒 in ゲーム, Posted by logc_nt

