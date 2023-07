メガドライブのカセットに別のカセットを直接接続して遊ぶ「ソニック＆ナックルズ」のロックオンシステムはどういう仕組みなのか？

セガの人気アクションゲーム「 ソニック・ザ・ヘッジホッグ 」シリーズのタイトルで、1994年10月にメガドライブ向けに発売された「 ソニック&ナックルズ 」は、カートリッジに同シリーズの別タイトルのカートリッジを接続することで、別バージョンのゲームを遊べる「 ロックオンシステム 」を採用していました。開発者フォーラムのStack Exchangeでこのロックオンシステムが解説されています。 gaming - How exactly does Sonic & Knuckles' 'Lock-On Technology' work? - Retrocomputing Stack Exchange https://retrocomputing.stackexchange.com/questions/1514/how-exactly-does-sonic-knuckles-lock-on-technology-work メガドライブはカートリッジを差し込んで遊ぶセガの家庭用ゲームハードです。メガドライブのカートリッジの種類はゲームの容量によって2メガビット~40メガビットまで存在し、大容量のカートリッジはサイズが大きくなり価格も高騰しました。1991年にメガドライブで発売した第1作「 ソニック・ザ・ヘッジホッグ 」のカートリッジは4メガビットロムカセットで、以下のような形状をしています。 [セガハード大百科] メガドライブ専用カートリッジ https://www.sega.jp/fb/segahard/md/cartridge.html

・関連記事

23年ぶりに登場したマニアが作った渾身の2Dクラシックソニック「ソニックマニア」プレイレビュー - GIGAZINE



マニアが作った新作ソニック「ソニックマニア」の隠し要素が面白い - GIGAZINE



「セガサターン」はなぜ失敗したのか?当時のCEOが語る - GIGAZINE



「セガのロゴは日本と海外では色が異なる」ことが話題に - GIGAZINE



「ファンがソニックを育てて映画にしてくれた」、映画『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』中原徹プロデューサーインタビュー - GIGAZINE



セガの名作「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」をコモドール64/128に移植したという報告 - GIGAZINE

2023年07月23日 09時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.