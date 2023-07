ゲームキューブとWiiのエミュレーターである「Dolphin Emulator」はなぜSteamでのリリースが中止となったのか？開発チームがその経緯を語る

オープンソースで開発されるゲームキューブとWiiのエミュレーター「Dolphin Emulator」は2023年3月にSteamで公開されることが明らかとなり、2023年第2四半期(4月~6月)中にリリースすることが目指されていました。しかし、2023年5月に突如Steamのストアページが削除されてしまい、Steamでのリリースは実質中止となりました。この件について、Dolphin Emulatorの開発チームが「任天堂ではなくSteamを運営するValveがストアページを削除した」ことを明らかにしました。 Dolphin Emulator - What Happened to Dolphin on Steam? https://ja.dolphin-emu.org/blog/2023/07/20/what-happened-to-dolphin-on-steam/

2023年07月21日 13時12分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, ゲーム, Posted by log1i_yk

