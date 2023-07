ローソンが生クリーム専門店「Milk」とコラボしたこだわりのクリームをこれでもかと楽しめるスイーツやサンド全7種を食べてみた

・関連記事

ハッピーパウダーの量が爆増した「粉だく ハッピーターン」試食レビュー - GIGAZINE



マイナス8℃のシチリア産レモンがスカッと爽やかなロッテ「クーリッシュ まる搾りレモンスカッシュ」試食レビュー - GIGAZINE



本格チーズケーキをザクザクしたシュー生地で包んだビアードパパの「焼きチーズケーキシュー」試食レビュー - GIGAZINE



家康の金ピカ具足をモチーフにしたパフェや八丁味噌だれたっぷりのおでんを岡崎城付近の料理店「いちかわ」で食べてきた - GIGAZINE



定番ビスケットをワッフル生地とクリームが包み込んだファミリーマートの「マリービスケットワッフル」を食べてみた - GIGAZINE



たっぷりの果汁と果肉でフルーティーな桃の香りがフワッと口の中に広がるスターバックスの「GABURI ピーチ フラペチーノ」試飲レビュー - GIGAZINE



シャリシャリアイスにリンゴや黄桃がゴロッと入った「爽 なつかしのサイダーフルーツポンチ」試食レビュー - GIGAZINE



ゴロゴロとしたメロン果肉の食感と強烈なメロンの風味が冷たいフラッペで楽しめるファミリーマート「メロンフラッペ」試食レビュー - GIGAZINE



生クリームを配合してリニューアルした「メイトーのなめらかプリン」を従来のなめらかプリンと食べ比べてみた - GIGAZINE



2023年07月20日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.