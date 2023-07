グラボの交換も可能なモジュール交換式PC「Framework Laptop 16」の海外レビューが登場

モニターやキーボードなどの各種パーツがモジュール化されており、簡単にパーツをアップグレードしたり、故障したパーツを交換修理したりすることが可能なモジュール交換式ノートPCを開発する Framework が、グラフィックボード搭載のハイスペックモデル「 Framework Laptop 16 」を2023年3月に発表しました。そんなFramework Laptop 16を実際に使用したレビューを、海外メディアのThe Vergeが公開しています。 Framework Laptop 16: our exclusive hands-on - The Verge https://www.theverge.com/22665800/framework-laptop-16-hands-on-preview-modular-gaming-laptop Framework Laptop 16は2023年の第4四半期(10~12月)に出荷予定のモジュラー交換式ノートPCです。シリーズ初のグラフィックボード搭載モデルで、メモリやストレージだけでなく、各種 I/O ポート、マザーボード、バッテリー、スピーカー、ディスプレイなどほぼすべてのパーツを簡単に取り外して交換することができます。 入力モジュールはキーボードモジュールとテンキーモジュール(2サイズ)で構成されており、ユーザーは好みに合わせてテンキーレスのキーボードにしたり、テンキーを配置したりと自由にキーボードをカスタム可能。キーボードモジュールはバックライト付きのものを選んでゲーミングPC風の見た目にすることもできます。

2023年07月20日 13時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

