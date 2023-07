自分の腎臓・肝臓・骨髄・角膜の買い手をSNSで募集する人がイランで増加中

中東のイランでは、人権侵害や核開発問題を受けてアメリカやその他の国家などが 経済制裁 を行っており、その結果高いインフレ率や失業率が問題となっています。そんなイランでは経済的困難な状況を乗り切るためにSNSで自身の腎臓や肝臓、骨髄、角膜などを販売していることが問題となっています。 Iranians sell kidneys on Instagram to survive economic hardship https://www.thenationalnews.com/mena/2023/07/14/iranians-sell-kidneys-on-instagram-to-survive-economic-hardship/

・関連記事

ヒトの「ミニ肺」の培養に成功、新型コロナのようなパンデミックの研究に活路 - GIGAZINE



人間の脳は心臓が止まった後も数分はまだ「生きている」ことが確認される - GIGAZINE



「アルツハイマー病などの研究に役立てて欲しい」と献体した母親の遺体が軍の爆風実験に使われていた - GIGAZINE



多くのアメリカ人は「太りすぎ」で自分の死体を寄付したくても「要らない」と拒否されてしまう - GIGAZINE



「超低温で長期保存した臓器」を解凍して移植する動物実験に成功、移植用臓器の長期保存が可能になれば大勢の命が救われる可能性も - GIGAZINE

2023年07月19日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.