Firefoxだけに実装された関数で本文を縮小して現在見ている部分を分かりやすく表示する「ミニマップ機能」を実現したフロントエンドエンジニアが登場

・関連記事

月間500万PV&転送量80TBのサイトをたった4万円で維持する方法 - GIGAZINE



東京を走る電車のリアルタイムな運行状況がプラレールっぽい3D表示でよくわかる「Mini Tokyo 3D」を使ってみた - GIGAZINE



最新の手法でブラウザのタブに表示される「Favicon(ファビコン)」を作成するとこうなる - GIGAZINE



誰かが自分のサイト全体をコピーして丸パクリのクローンサイトを作った場合、どうやって対抗すれば良いのか? - GIGAZINE



GitLabで「切りのいい時間」によって引き起こされた不具合と改善されるまでの6つのステップ - GIGAZINE

2023年07月19日 07時00分00秒 in ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.