アニメ配信サイト「Crunchyroll」はさらなる成長を目指してインドを狙っている

かつて海賊版動画を配信するサイトだった「 Crunchyroll (クランチロール)」は、いまやソニーグループの動画配信サイトとして「ワンピース」や「鬼滅の刃」といったヒット作を配信しています。今後のCrunchyrollのビジネスについて、ニュースサイト・Bloombergが情報をまとめています。 Crunchyroll Eyes India as Japanese Anime Becomes $20 Billion Industry - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-13/crunchyroll-eyes-india-for-growth-as-japanese-anime-becomes-20-billion-industry

2023年07月18日 09時10分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

