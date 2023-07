2023年07月18日 14時00分 ネットサービス

ディズニーやNetflixなどの業界団体がワンクリックでのサブスク解約「Click to Cancel」の義務化に反発、多額の費用を要し言論の自由を侵害すると主張



サブスクリプションサービスの解約手順が複雑である問題を受けてアメリカ連邦取引委員会(FTC)が義務化を検討している「顧客がワンクリックでサービスを解約できるオプション」について、ディズニーやNetflixをはじめとする企業が反対を表明しました。業界団体は、要件の順守のためには年間数百万ドル(数億円)の費用が必要になるだけではなく、言論の自由を侵害する可能性があるとの懸念を示しました。



2023年3月にFTCは「サブスクリプションサービスの解約は、申込みと同じくらい簡単であるべき」との主張から、ワンクリックで簡単にサービスを解約できるようにする「Click to Cancel」を義務化する規則や条項を提案しました。



サブスクリプションの解約手続きの複雑さに悩まされてきた消費者からは、「Click to Cancel」の義務化を歓迎する声が上がっています。一方で、ディズニーやパラマウント、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーなどをメンバーとする業界団体全米有線テレビ事業者連盟(NCTA)はFTCに提出したコメントの中で「この規制はあまりにも曖昧で、マーケティング担当者は過剰な情報開示を行うことになり、また消費者の間には混乱がもたらされます」と述べています。さらにNCTAは「この規制は企業の言論の自由さえも侵害しています」と主張しています。



また、NCTAは「この規制は、アメリカ合衆国憲法修正第1条に違反しており、企業が顧客と通信することを大幅に制限しているだけでなく、場合によっては禁止することさえあります」と述べています。



一部のサブスクリプションサービスでは、解約の際にオンライン上のフォームに必要事項を入力した後指定の番号に電話をかけ、解約の意思を示す必要があります。ソーシャルニュースサイトのHacker Newsには、「今のところ、電話をかける手順を含むことは合法ですが、非常に悪質な手順です」と批判するコメントが寄せられています。





そのため、「Click to Cancel」が義務化された際には、オンラインで申し込んだ場合、電話などでサービスを解約する手順を踏む必要が撤廃されます。また、企業には顧客との通話記録を保存することが義務づけられますが、アメリカのラジオ放送局・シリウスXMラジオは「企業が顧客との通話記録を保持するためには、年間数百万ドルもの費用がかかります」と主張し、撤回を求めています。



さらにビデオゲームの業界団体・エンターテインメントソフトウェア協会は、Netflixをはじめとするモーション・ピクチャー・アソシエーションやデジタルメディア協会と共同で、「多くの顧客はサブスクリプションサービスを肯定的に捉えているようです」と述べています。また「解約手順を簡略化した場合、メンバー企業はユーザーに対して代替プランや割引を提供できなくなります」と主張しています。



一部の業界団体が「Click to Cancel」に反発するようになった要因について、海外メディアのInsiderは、「動画サブスクリプションサービスの解約率が上昇しており、エンターテインメント業界にとって不安定な時期にClick to Canlel義務化についての検討が進んでいるため」と推測。データ分析会社のAntennaによると、NetflixやHulu、Disney+など、複数の動画サブスクリプションサービスの平均月間解約率は、2019年の3.2%から2022年には5.8%に上昇したことが報告されています。





また、全国広告主協会(ANA)は、「消費者は『ワンクリックで解約できる』とは普通思わないため、もしもワンクリックで解約できるようになった場合、意図しない解約が増加する可能性があります」と主張しています。



FTCはパブリックコメントによるフィードバックを基に、「Click to Cancel」の最終的な規則の検討を行うとされています。