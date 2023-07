2023年07月16日 12時00分 サイエンス

カロリー制限ではなく「空腹を感じること」自体が肉体の老化プロセスを遅らせる可能性がある



これまでの研究では、摂取カロリーを制限することが老化防止につながることが示唆されています。ところが、アメリカ・ミシガン大学の研究チームが行った実験では、カロリー制限ではなく単に「空腹を感じること」そのものが老化プロセスを遅らせる可能性があると示されました。



近年行われている動物実験ではカロリー制限が寿命を延ばし、健康を促進する可能性があると示唆されていますが、これらの研究を人間に拡大するためにはさらなる裏付けが必要です。そこでミシガン大学の生理学教授であるスコット・プレッチャー氏らの研究チームは、代謝や脳においてほ乳類と有用な類似点を持っているショウジョウバエを用いて、「空腹感を覚えること」と老化プロセスの関連について調べる実験を行いました。



過去の研究から、ショウジョウバエが空腹や満腹を感じ取る神経信号はすでに特定されており、タンパク質を構成する必須栄養素である分枝鎖アミノ酸(BCAA)が満腹感を引き起こすことがわかっています。つまり、ショウジョウバエはBCAAをたくさん含む食品を食べると満腹感を覚え、反対にBCAAが欠乏した食品を食べても空腹感が軽減されないというわけです。





研究チームは空腹感と実際に食品を食べることのどちらが老化プロセスに関わっているのかを調べるため、BCAAが少ない軽食をショウジョウバエに食べさせ、「食品を摂取しているのに空腹感が持続する状態」を作り出しました。



BCAAが少ない軽食を食べさせてから数時間後、研究チームはショウジョウバエに炭水化物またはタンパク質を豊富に含むエサを好きなだけ食べさせました。その結果、ショウジョウバエは炭水化物よりタンパク質が豊富なエサをより多く食べたとのことで、空腹が単なる欲求ではなくニーズに基づくものであったことが示唆されました。





BCAAが低いスナックを食べたショウジョウバエは、そうでない個体と比較して食べる食物量とカロリー量が多かったとのこと。しかし、生涯にわたって低BCAAの食事を与えられたショウジョウバエは、高BCAAの食事を与えられた個体と比較してかなり長生きしたと研究チームは報告しています。



さらに、研究チームは光遺伝学によって赤い光がニューロンに当たると空腹感が増大するショウジョウバエを作り出し、光刺激を利用して意図的に空腹感を覚えさせる実験も行いました。光刺激によって空腹感を覚えさせられたショウジョウバエは、刺激にさらされなかった個体と比較して2倍の食物を消費しましたが、それでも光刺激を与えられた個体の方が長生きしたとのことです。



プレッチャー氏は、「食事制限の延命効果は、研究者たちが長年に渡り取り組んできた栄養学的操作から切り離せることがわかりました。食事が足りないという認識だけで十分なのです」とコメント。論文の筆頭著者であるクリスティ・ウィーバー博士は、「私たちはハエに満足することのない空腹感を生み出しました。そうすることにより、ハエは長生きしました」と述べています。





さらなる研究では、ショウジョウバエの食事に含まれるBCAAを減らすと、空腹に関与するニューロンがヒストンと呼ばれるタンパク質を変化させることがわかりました。ヒストンはDNAと結合して遺伝子の活性を制御しており、研究チームは変化したヒストンが食事と飢餓反応、そして老化を結びつけているのではないかと考えています。



研究チームは今回の研究結果から、慢性的な空腹感が個別のニューロンにあるヒストンを変化させ、老化を遅らせるのではないかと推測しています。しかし、これらの研究結果を人間に適用できるかどうかを知るには、さらなる研究が必要だとのことです。