Appleが独自の自動運転車「Apple Car」のテストドライバーチームの規模を拡大していたことが明らかに

Apple expands test driver team for its 'Apple Car' vehicle project https://appleinsider.com/articles/23/07/12/apple-expands-test-driver-team-for-its-apple-car-autonomous-vehicle-project 2023年5月、AppleはApple Carのテストドライバーチームの人員を201人(2023年3月時点)から145人にまで縮小したことが 明らかになっています 。これは カリフォルニア州車両管理局 の公開情報によるもので、AppleがApple Carのテストドライバーチームの規模を縮小したのは2年ぶりのことでした。 新たに、2023年7月7日時点のカリフォルニア州車両管理局の公開情報から、Appleがテストドライバーチームの人員を152人に増員していたことが明らかになりました。なお、カリフォルニア州でテスト走行しているAppleのテスト車両の台数は、2023年3月から変わらず66台のままです。 カリフォルニア州では2023年6月に、メルセデス・ベンツが無人の自動運転車が公道で走行することを認可された4つ目の自動車メーカーとなっています。なお、メルセデス・ベンツ以外の3社であるNuroは2020年に、CruiseとWaymoは2021年に認可を受けており、Appleはまだ無人での自動運転車の走行テストについて許可を申請していません。

Appleは長らく独自の自動運転車「 Apple Car 」を開発しているとウワサされていますが、新たに、このApple Carのテストドライバーチームの人員が増員されていることが明らかになりました。 Apple Grows AV Driving Team Again After Dramatic Cut Earlier This Year • macReports https://macreports.com/apple-grows-av-driving-team-again-after-dramatic-cut-earlier-this-year/

・関連記事

Appleの自動運転技術を盗んだ疑いで司法省が元エンジニアを起訴 - GIGAZINE



Apple Carは1400万円未満の価格・カスタムチップ搭載・完全自動運転機能なしで2026年にリリースされるとの報道 - GIGAZINE



発表前の段階からApple製の自動車はテスラ車以上に注目を集めている - GIGAZINE



Appleの自動運転車開発について暴露したレポートが公開される - GIGAZINE



Appleは早ければ2025年にも完全自動運転車をリリースか - GIGAZINE



「AppleとヒュンダイがApple Carの取引に向けて前進」との報道 - GIGAZINE



Appleがポルシェのシャーシ開発責任者を雇用、自動運転車開発プロジェクトが加速か - GIGAZINE



Appleの自動運転車は早くても2025年の登場になると有名アナリストが主張 - GIGAZINE



Apple製の自動運転車は2024年についに生産開始か - GIGAZINE



2023年07月13日 12時06分00秒 in 乗り物, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.