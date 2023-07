たっぷりの果汁と果肉でフルーティーな桃の香りがフワッと口の中に広がるスターバックスの「GABURI ピーチ フラペチーノ」試飲レビュー

・関連記事

スタバの夏限定メニュー「コーヒーエイド クール ライム」はライムの酸味と甘さと共に不思議な香ばしさが感じられる爽やかな1杯 - GIGAZINE



スタバ ティー&カフェの夏限定ドリンク「抹茶&クラッシュ アーモンドミルク ティー ラテ」は香り高い抹茶と香ばしいアーモンドのハーモニーを楽しめる - GIGAZINE



果実がゴロゴロと食べ応えも十分なサントリーの食べるフルーツティー「GOROCHA」試食レビュー - GIGAZINE



爽やかな香りで後味スッキリな無糖紅茶「キリン 午後の紅茶 TEA SELECTION アールグレイアイスティー」を飲んでみた - GIGAZINE



ゴロゴロとしたメロン果肉の食感と強烈なメロンの風味が冷たいフラッペで楽しめるファミリーマート「メロンフラッペ」試食レビュー - GIGAZINE

2023年07月12日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.